Тюкавин — о возможном переходе в «Зенит»: «Отказался из-за болельщиков, не простили бы»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, что мог перейти в «Зенит».

«Всерьез рассматривал вариант перейти в «Зенит». Долго обсуждали. Я отказался больше из-за болельщиков, не простили бы. С этим давлением я бы точно не справился. Когда ты выходишь, а все трибуны на тебя орут, освистывают», — сказал Тюкавин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл на дительный срок.

Действующее соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.