Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

2 июля, 11:40

Тюкавин — о возможном переходе в «Зенит»: «Отказался из-за болельщиков, не простили бы»

Сергей Ярошенко

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, что мог перейти в «Зенит».

«Всерьез рассматривал вариант перейти в «Зенит». Долго обсуждали. Я отказался больше из-за болельщиков, не простили бы. С этим давлением я бы точно не справился. Когда ты выходишь, а все трибуны на тебя орут, освистывают», — сказал Тюкавин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл на дительный срок.

Действующее соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Zenit0tineZ

    Твоя жизнь, твои решения, но позволять мнению окружающих влиять на них... Может когда-то повзрослеет.

    05.07.2025

  • ФОКСИ

    Ссык...н, как вся команда, что показали особенно два последних чемпионата....

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Слабак!" (с)

    02.07.2025

  • Jean4

    Хорошо бы. Но уже поздно, уже испачкались о Заболотного. Теперь не отмыться. =)

    02.07.2025

  • Garryman

    Говорят, Заболотного хотят перехватить.

    02.07.2025

  • Garryman

    Болельщики - болельщиками, а вот зачем самому Тюкавину переходить в Зенит? Я не вижу в этом переходе смысла. В Динамо Тюкавин свой, игра у него идет. Дай бог, что и после травмы снова хорошо войдет в игру. Он на виду, глядишь, через годик позовут в евроклуб. А что будет в Зените - неясно. Да и команды примерно равны, каких-то новых перспектив ждать не стОит

    02.07.2025

  • Gordon

    Когда у нас (в "Спартаке") играл, никто особо не свистел. Так, слегонца )

    02.07.2025

  • Gordon

    Тут вопрос в том, каких именно болельщиков он имеет в виду. "Не простили бы" - зениовским-то за что его прощать?

    02.07.2025

  • Gordon

    Если он р болельщиках "Динамо", молодец, достойно уважения! А если о питерских, то слабак.

    02.07.2025

  • shpasic

    а Кобелев справился, и Данни справился, и Юсупов справился, и даже Кокорин справился.

    02.07.2025

  • Jean4

    Бомжи и сюда свои грязные руки запустили? Глушенков, Батраков, Тюкавин, кто дальше?

    02.07.2025

  • Millwall82

    фанатье бы поспорило, учитывая слишком разное, что было за 25 лет. Ну и скандалы с участием этих 2 клубов. Кокошу освистывали насколько помню все ультрас клубов, и зенитовские, и мясные, и динамики, и фаны Локомотива. По многим причинам, главная из них, потому что это Кокоша)

    02.07.2025

  • 0,7 в одно рыло

    Никогда переходы из динамо не будут такими скандальными, как из спартака. Кокорина сильно освистывали?

    02.07.2025

  • Clever77

    Тюк , из пугливых оказывается. Бывает.

    02.07.2025

  • ёzhic8

    да мне без разницы что там у Зенита Ответ Тюкавина, если он из контекста не вырван, именно такой - в Динамо его ничто не держит, кроме непрощения Ок, ПОЧТИ ничто, кроме

    02.07.2025

  • Millwall82

    100% титулы. Намного проще, чем в Динамо например том же.

    02.07.2025

  • Max Stch

    у Зенита кроме материальных какие на сегоднешний день привлекалочки ? )

    02.07.2025

  • ёzhic8

    Упс.... То есть цели, стоящие перед командой Динамо (Москва), возможность реализации этих целей, состав, тренер, база, город - всё это не так критично. Проблема лишь в прощении

    02.07.2025

  • Олег

    Надо же. Хоть один футболист задумывается о болельщиках. Правда не очень понятно - болельщиках какой команды, своей или чужой? Реакция фанов Динамо его испугала? Так это ведь всего 2 матча. Или реакция фанов Зенита на переход динамовца?

    02.07.2025

  • Степочкин

    Твои болельщики бегают с завода на завод, от конкурента к конкуренту в поисках лучшей зарплатыи не стесняются. В Зенит не в Спартак. Или не подошел или испугался конкуренции и участи Сергеева , все-таки в Динамо звезда даже с 8-ю голами. Ждем на полях РПЛ, поправляйся!

    02.07.2025

  • Millwall82

    Дельфин не воспитанник мясных, а просто наемник. Ему все равно где играть. Этот все же воспитанник динамиков. Тут напрашивается куда более громкий и скандальный переход Дзюбы из Спартака в Зенит.

    02.07.2025

  • 0,7 в одно рыло

    И чего испугался, ты же не Соболев со своим бэкграундом, пришедший из спартака? Тебя-то чего освистывать? Но с другой стороны хорошо, трясущиеся коленки в Зените не нужны.

    02.07.2025

    • В «Ростове» заявили, что защитник Вахания не покинет клуб этим летом

    Кисляк возглавил рейтинг молодых полузащитников не из топ-5 лиг по отборам
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости