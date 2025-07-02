Кисляк возглавил рейтинг молодых полузащитников не из топ-5 лиг по отборам

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг лучших полузащитников мира до 20 лет не из топ-5 европейских чемпионатов по успешным отборам, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В рейтинге не учитывались игроки из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Кисляк лидирует в рейтинге с показателем в 82,6 процента успешных отборов. На втором месте расположился серб Ваня Драгоевич (79,5 процента) из «Партизана», тройку замкнул аргентинец Диего Медина (77,2 процента) из «Лануса».

В прошедешм сезоне на счету 19-летнего хавбека 33 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.