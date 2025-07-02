Футбол
2 июля, 12:16

Кисляк возглавил рейтинг молодых полузащитников не из топ-5 лиг по отборам

Сергей Ярошенко
Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг лучших полузащитников мира до 20 лет не из топ-5 европейских чемпионатов по успешным отборам, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В рейтинге не учитывались игроки из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Кисляк лидирует в рейтинге с показателем в 82,6 процента успешных отборов. На втором месте расположился серб Ваня Драгоевич (79,5 процента) из «Партизана», тройку замкнул аргентинец Диего Медина (77,2 процента) из «Лануса».

В прошедешм сезоне на счету 19-летнего хавбека 33 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • Kirill Boglovsky

    Давайте придумаем ещё номинаций. Лучший по ударам в створ в матчах с "Химками", например. Тут все Холанды и Дьекереши уйдут курить по углам.

    02.07.2025

  • Роман Морковкин

    Всё верно, у Бубека явная стагнация. А шуму было...

    02.07.2025

  • Роман Морковкин

    Во выискали скилл, которым можно гордиться. Умора. А по подборам? По приборам? Хватит уже Мотьку Кислого пиарить, угомоните агентов, всё равно выгодно пристроить в ближайшее время его никуда не удастся. Рыболовлевых на горизонте не видно.

    02.07.2025

  • kelltt

    пора ехать куда-нибудь в болгарию прославлять Россию

    02.07.2025

  • Helicopter

    Тут главное не перехвалить, а то у нас один перспективный узбек уже на лаврах лавку полирует всё чаще.

    02.07.2025

  • ёzhic8

    "по проценту успешных отборов мяча" То как? То есть Кисляк отобрал мяч 100 раз, но 18 из них - безуспешно? Несчастные жертвы ЕГЭ

    02.07.2025

    • Тюкавин — о возможном переходе в «Зенит»: «Отказался из-за болельщиков, не простили бы»

    Отец Игнатова подтвердил информацию о переговорах с «Сочи»
