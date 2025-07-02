В «Ростове» заявили, что защитник Вахания не покинет клуб этим летом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Вахании.

«Никаких переговоров по Вахании на данный момент у нас нет. Уйдет ли Илья этим летом из «Ростова»? Нет», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Ростов» и «Динамо» поставили на паузу переговоры по трансферу 24-летнего защитника.

В сезоне-2024/25 на счету Вахании 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.