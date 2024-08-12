Тюкавин останется в «Динамо» до зимнего трансферного окна

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе футболиста в «Галатасарай» или «Бешикташ». Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим на тему перехода в клубы Суперлиги «Бешикташ» и «Галатасарай».

«Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с «Динамо» Махачкала. До зимы он точно отыграет в «Динамо». Каждый день спрашивать одного и то же — ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли. Может, кто-то в «Динамо» вел переговоры с «Бешикташем» и «Галатасараем». Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», — сказал Сафонов «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.