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Сегодня, 12:45

Тюкавин останется в «Динамо» до зимнего трансферного окна

Константин Белов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе футболиста в «Галатасарай» или «Бешикташ». Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим на тему перехода в клубы Суперлиги «Бешикташ» и «Галатасарай».

«Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с «Динамо» Махачкала. До зимы он точно отыграет в «Динамо». Каждый день спрашивать одного и то же — ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли. Может, кто-то в «Динамо» вел переговоры с «Бешикташем» и «Галатасараем». Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», — сказал Сафонов «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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ЦСКА – Локомотив
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 - : -
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 - : -
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