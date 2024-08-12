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Сегодня, 12:39

Источник: «Спартак» близок к трансферу Актюркоглу за 13 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Спартак» предложил «Галатасараю» 13 миллионов евро за переход форварда Керема Актюркоглу, сообщает Turkiye Gazetesi со ссылкой на Milliyet.

По данным источника 25-летний турок будет получать по контракту 3 миллиона евро в год. Отмечается, что красно-белые выполнили запрос клуба и представителей игрока, и близки к оформлению сделки.

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: turkiyegazetesi
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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