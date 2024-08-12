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Сегодня, 12:52

В Турции сообщили об отсутствии интереса «Бешикташа» к Тюкавину

Сергей Жуков
корреспондент
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Турецкий журналист Серджан Дикме в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим «Динамо» на тему перехода в клубы Суперлиги.

«Я не думаю, что «Бешикташ» купит Константина Тюкавина, потому что они не ищут нападающего», — сказал Дикме «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.

Константин Тюкавин
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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