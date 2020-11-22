Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— После твоего выхода на поле игра обострилась, ты добавил скорости. С какими чувствами выходил на свое первое дерби со «Спартаком»?

— Особых чувств не испытывал. Тренеры сказали добавить в движении, больше обострять, вбегать между линиями. Надеюсь, получилось. Забили гол. В концовке упустили победу. Но счет закономерный. По игре обе команды наиграли на ничью, — приводит слова Тюкавина сайт «Динамо».

— В последних трех матчах ты регулярно появлялся на поле. В чем разница игры за основу и за дубль?

— Разница, конечно, большая. Все-таки в премьер-лиге ты выходишь играть на больших стадионах. Это мечта с детства. То, ради чего я работал в академии и, вообще, пришел в футбол.

— Специалисты отмечают твою зрелую игру, несмотря на юный возраст. Как к этому относишься?

— Спокойно. Прислушиваюсь, работаю дальше. Главное — не останавливаться. Пока провел всего три игры, еще в одной был в заявке. Ничего такого! Важно забивать! Надеюсь, скоро придут голы.