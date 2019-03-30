"Ты и счастье мое и почти инсульт". Новая песня Назарова о "Спартаке"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил очередную песню победе красно-белых над "Ахматом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Соответствующее видео он опубликовал в своем Инстаграме.

- Ты доводишь до слез, даже до рыдания.

Ты и друг, ты и враг: так тебя растак!

Ах, "Спартак", мой "Спартак" - ты мое страдание,

Ты и радость моя, и почти инфаркт.

Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю.

Ты молитвенный храм и жестокий культ.

Ах, "Спартак", мой "Спартак", все равно с победою!

Ты и счастье мое и почти инсульт, - говорится в песне.

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с ЦСКА – при этом у армейцев есть игра в запасе (в воскресенье дома с "Уфой"). 6 апреля эти команды сыграют на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

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