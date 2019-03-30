"Ты и счастье мое и почти инсульт". Новая песня Назарова о "Спартаке"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил очередную песню победе красно-белых над "Ахматом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Соответствующее видео он опубликовал в своем Инстаграме.
- Ты доводишь до слез, даже до рыдания.
Ты и друг, ты и враг: так тебя растак!
Ах, "Спартак", мой "Спартак" - ты мое страдание,
Ты и радость моя, и почти инфаркт.
Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю.
Ты молитвенный храм и жестокий культ.
Ах, "Спартак", мой "Спартак", все равно с победою!
Ты и счастье мое и почти инсульт, - говорится в песне.
"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с ЦСКА – при этом у армейцев есть игра в запасе (в воскресенье дома с "Уфой"). 6 апреля эти команды сыграют на стадионе "Открытие Арена" в Москве.