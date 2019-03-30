23:54 30 марта | Футбол — РПЛ

"Ты и счастье мое и почти инсульт". Новая песня Назарова о "Спартаке"

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Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил очередную песню победе красно-белых над "Ахматом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Соответствующее видео он опубликовал в своем Инстаграме. 

- Ты доводишь до слез, даже до рыдания.

  Ты и друг, ты и враг: так тебя растак!

  Ах, "Спартак", мой "Спартак" - ты мое страдание,

  Ты и радость моя, и почти инфаркт.

  Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю.

  Ты молитвенный храм и жестокий культ.

  Ах, "Спартак", мой "Спартак", все равно с победою!

  Ты и счастье мое и почти инсульт, - говорится в песне. 

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с ЦСКА – при этом у армейцев есть игра в запасе (в воскресенье дома с "Уфой"). 6 апреля эти команды сыграют на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Ахмат - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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