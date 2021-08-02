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Twitter «Локомотива» жестко пошутил над инсайдерами и журналистами

16:07
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«Локомотив» выложил в Twitter новый пост, который стал ответом на новости о предстоящей распродаже ведущих игроков клуба.

«Всем «инсайдерами» и «источникам» посвящается», — гласит пост.

Его посыл можно описать известной пословицей: «Собака лает, а караван идет».

Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»

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Иван Шитик все материалы автора

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