Twitter «Локомотива» жестко пошутил над инсайдерами и журналистами
16:07
«Локомотив» выложил в Twitter новый пост, который стал ответом на новости о предстоящей распродаже ведущих игроков клуба.
«Всем «инсайдерами» и «источникам» посвящается», — гласит пост.
Его посыл можно описать известной пословицей: «Собака лает, а караван идет».
Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»
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