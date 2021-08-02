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Вендел — о матче с «Ростовом»: «Немного переживал, но игра была у «Зенита» под контролем»

15:15
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ (4:2).

«Несмотря на счет скажу, что это была непростая игра с непростым соперником. Плюс — поле оказалось не самого лучшего качества. Тем не менее, мы добились победы благодаря всей команде.

Громко отреагировал на забитый мяч? Тут все сошлось. Удар получился, первый гол в сезоне, мы вновь повели с разницей в два мяча. Был всему этому очень рад. Когда попросил передачу у Саши Ерохина, сразу решил бить. В том числе ради таких голов ты и играешь в футбол. Им надо радоваться! Мгновенно ли принял решение бить? Еще когда попросил сделать мне пас. А дальше первое решение: надо развернуться и бить. Хорошо, что все получилось.

Было ли тревожно за результат? Немного переживал, но в принципе игра была у нас под контролем и особых моментов у наших ворот не возникало. Главное же было выиграть. Теперь впереди очень важный матч дома с «Краснодаром». Будем готовиться», — цитирует Вендела официальный сайт клуба.

Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «Зенита». Голами в ворота «Ростова» отметились Александр Ерохин (дубль), Сердар Азмун и Вендел. «Зениту» же забили Максим Осипенко и Николай Комличенко.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-02-vendel-v-tom-chisle-radi-takikh-golov-igraesh-v-futbol.htm

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