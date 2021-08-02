Понсе вернулся в расположение «Спартака»
17:37
Нападающий Эсекиэль Понсе вернулся в расположение «Спартака», информирует пресс-служба клуба.
Форвард выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Токио. Аргентинцы не смогла выйти в плей-офф олимпийского футбольного турнира, набрав в трех матчах четыре очка и уступив в борьбе за вторую строчку в группе С команде Египта по дополнительным показателям.
Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В составе московской команды он провел во всех турнирах 62 матча, забив 21 мяч и отдав четыре голевые передачи.
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