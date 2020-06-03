«Твое настроение, когда футбол возвращается». Шунин показал новое фото

Капитан и вратарь «Динамо» Антон Шунин опубликовал новый пост в Instagram. 33-летний российский футболист показал фото с тренировки бело-голубых.

«Твое настроение, когда футбол возвращается. Ждете?» — написал в Instagram Шунин.

Чемпионат Росии возобновится 19 июня. «Динамо» занимает шестое место с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.