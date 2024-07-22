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Шикунов назвал большим разочарованием матч «Спартака» против «Оренбурга» на старте сезона

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре чемпионата России.

«Команда была не готова к этому матчу. Как будто они не знали, как играет «Оренбург» у себя дома на искусственном поле. «Спартак» допустил выход один на один на первой минуте, и весь матч команда так и не собралась.

Было большое разочарование. Никто, мне кажется, такого не ожидал. Дай Бог, чтобы это был первый блин комом. Кто еще должен бороться с «Зенитом»? Плохо будет, если такие игры пойдут и дальше и для «Спартака», и для всего чемпионата», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Во втором туре РПЛ команда Деяна Станковича сыграет против «Химок» 28 июля.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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