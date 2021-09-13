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Положение команд в турнирной таблице чемпионата России после 7-го тура

21:48
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Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Краснодаром» в заключительном матче седьмого тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков. Следом расположились «Сочи» и «Локомотив», которые набрали по 15 очков.

1
Зенит
 7 5 2 0 16-8 17
2
Сочи
 7 5 0 2 12-5 15
3
Локомотив
 7 4 3 0 12-6 15
4
Рубин
 7 4 2 1 12-5 14
5
Динамо
 7 4 1 2 11-8 13
6
Н. Новгород
 7 3 2 2 9-8 11
7
Краснодар
 7 3 1 3 12-9 10
8
ЦСКА
 7 3 1 3 10-8 10
9
Спартак
 7 3 1 3 8-7 10
10
Ахмат
 7 3 0 4 9-12 9
11
Кр. Советов
 7 2 1 4 6-9 7
12
Ростов
 7 1 3 3 8-13 6
13
Химки
 7 1 3 3 6-12 6
14
Уфа
 7 1 2 4 8-12 5
15
Арсенал
 7 1 2 4 9-15 5
16
Урал
 7 0 2 5 2-13 2

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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