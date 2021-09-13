Положение команд в турнирной таблице чемпионата России после 7-го тура

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Краснодаром» в заключительном матче седьмого тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков. Следом расположились «Сочи» и «Локомотив», которые набрали по 15 очков.