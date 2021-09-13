Положение команд в турнирной таблице чемпионата России после 7-го тура
21:48
Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Краснодаром» в заключительном матче седьмого тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков. Следом расположились «Сочи» и «Локомотив», которые набрали по 15 очков.
|1
|
Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|
Сочи
|7
|5
|0
|2
|12-5
|15
|3
|
Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|4
|
Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|5
|
Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|7
|
Краснодар
|7
|3
|1
|3
|12-9
|10
|8
|
ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|9
|
Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|10
|
Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|11
|
Кр. Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|
Ростов
|7
|1
|3
|3
|8-13
|6
|13
|
Химки
|7
|1
|3
|3
|6-12
|6
|14
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|15
|
Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|
Урал
|7
|0
|2
|5
|2-13
|2
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Зачет
vs
0
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