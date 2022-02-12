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«Локомотив» и сборная России по футболу поздравили Дмитрия Лоськова с 48-летием

Иван Торопцев
Корреспондент

«Локомотив» и сборная России по футболу поздравили Дмитрия Лоськова с днем рождения.

Сегодня, 12 февраля Лоськову исполнилось 48 лет.

«Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, успехов в тренерском деле, а также больших побед и новых трофеев вместе с «Локо»!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Локомотива».

«Поздравляем Дмитрия с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написала пресс-служба сборной России в Twitter национальной команды.

Дмитрий Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года футболист провел прощальный матч за команду, выведя игроков на поле с капитанской повязкой. Лоськов является двукратным чемпионом России, также он трижды выигрывал Кубок и дважды — Суперкубок страны. В составе сборной России Лоськов провел 26 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

С 2016 года Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива». В статусе тренера он дважды выиграл Кубок и Суперкубок России, а также один раз стал чемпионом страны.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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