«Локомотив» и сборная России по футболу поздравили Дмитрия Лоськова с 48-летием

«Локомотив» и сборная России по футболу поздравили Дмитрия Лоськова с днем рождения.

Сегодня, 12 февраля Лоськову исполнилось 48 лет.

«Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, успехов в тренерском деле, а также больших побед и новых трофеев вместе с «Локо»!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Локомотива».

Сегодня исполняется 48 лет легендарному игроку «Локо», а ныне — тренеру основной команды Дмитрию Лоськову! ?



Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днём рождения, желаем крепкого здоровья, успехов в тренерском деле, а также больших побед и новых трофеев вместе с «Локо»! ??? pic.twitter.com/buNrv9WJAb — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 12, 2022

«Поздравляем Дмитрия с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написала пресс-служба сборной России в Twitter национальной команды.

Лоськову — 48 ?



Поздравляем Дмитрия с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/pVmfE1XKHS — Сборная России (@TeamRussia) February 12, 2022

Дмитрий Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года футболист провел прощальный матч за команду, выведя игроков на поле с капитанской повязкой. Лоськов является двукратным чемпионом России, также он трижды выигрывал Кубок и дважды — Суперкубок страны. В составе сборной России Лоськов провел 26 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

С 2016 года Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива». В статусе тренера он дважды выиграл Кубок и Суперкубок России, а также один раз стал чемпионом страны.