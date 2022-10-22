Тукманов предположил, что Талалаев мог договориться с «Ахматом», что не приедет в Грозный

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что главный тренер московской команды Андрей Талалаев пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился, что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием. Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд. В любом случае, «Торпедо» будет непросто с «Ахматом». Команда у грозненцев очень хорошая, болельщики ее всегда поддерживают. «Торпедо» стало лучше готово функционально. В физическом плане автозаводцы не уступят «Ахмату». Буду болеть за «Торпедо», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.