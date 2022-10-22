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Тукманов предположил, что Талалаев мог договориться с «Ахматом», что не приедет в Грозный

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что главный тренер московской команды Андрей Талалаев пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился, что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием. Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд. В любом случае, «Торпедо» будет непросто с «Ахматом». Команда у грозненцев очень хорошая, болельщики ее всегда поддерживают. «Торпедо» стало лучше готово функционально. В физическом плане автозаводцы не уступят «Ахмату». Буду болеть за «Торпедо», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tukmanov-pri-perehode-v-torpedo-talalaev-mog-dogovorit-sya-s-rukovodstvom-ahmata-chto-ne-priedet-v-grozny-j/

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Андрей Талалаев
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ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
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