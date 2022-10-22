«Факел» — «Ростов»: Глебов открыл счет в матче
«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России — 0:1.
Полузащитник гостей Данил Глебов открыл счет в игре на 50-й минуте. Хавбек на высокой скорости ворвался в штрафную площадь и пробил мимо выскочившего навстречу Свинова.
Для Глебова это второй гол за ростовский клуб в этом сезоне РПЛ.
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|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
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|7
|3
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|24
|
6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
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|
Зенит – Сочи
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Спартак
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Квинси Промес
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