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Тройка лучших футболистов сезона-2019/20. Версия Леонида Слуцкого

15:15
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал такую тройку: Дзюба («Зенит»), Акинфеев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»).

Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 сейчас — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1655302/

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