Тройка лучших футболистов сезона-2019/20. Версия Леонида Слуцкого
15:15
«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал такую тройку: Дзюба («Зенит»), Акинфеев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»).
Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 сейчас — здесь.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 10995Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи