Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Гончаренко

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об изменениях в команде с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«Какие-то детали я рассказать не могу. Но изменения, конечно, имеются. Например, в каких-то обыденных вещах и в тренировочном процессе. В основном внутрянка», — цитирует Legalbet.by Трошечкина.

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. После 15 туров нижегородская команда набрала 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.