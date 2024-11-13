Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Гончаренко
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об изменениях в команде с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
«Какие-то детали я рассказать не могу. Но изменения, конечно, имеются. Например, в каких-то обыденных вещах и в тренировочном процессе. В основном внутрянка», — цитирует Legalbet.by Трошечкина.
Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. После 15 туров нижегородская команда набрала 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Legalbet.by
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|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
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|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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Спартак
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Зенит
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Бителло
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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