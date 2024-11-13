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Сегодня, 04:25

Колыванов: «Десять голов Батракова за первый круг — очень хороший результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову было не просто в первом круге забить 10 мячей в РПЛ.

«Десять голов за первый круг — очень хороший результат. В РПЛ не так просто забивать. Только кажется, что чемпионат не такой, как в Европе. Батракову всего 19 лет. Хочется, чтобы и по окончании чемпионата он был на первом месте. Надеюсь, все наши молодые футболисты будут расцветать и забивать. Для этого мы работаем. Когда вернемся на международную арену, они будут уже подготовлены», — цитирует Legalbet Колыванова.

19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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7
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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