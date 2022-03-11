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Судейство

Сегодня, 15:48

Три иностранных эксперта приостановили членство в ЭСК РФС

Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили членство в составе экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

«По итогам наших консультаций мы подтверждаем намерение приостановить исполнение наших обязанностей в ЭСК до дальнейшего уведомления. Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации на Украине», — приводит официальный сайт РФС совместное заявление Де Блекере, Штарка и Снодди.

Ранее работу в комиссии прекратил Юрий Баскаков, он продолжит сотрудничество с РФС в качестве инспектора матчей РПЛ.

В настоящий момент в состав ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Сергей Фурса, Николай Левников и Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии).

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС уполномочена рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на ход матча.

Источник: https://rfs.ru/news/215418

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
2
1
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«Строгино» победило «Химки» в матче молодежных команд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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