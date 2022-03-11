Три иностранных эксперта приостановили членство в ЭСК РФС

Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили членство в составе экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

«По итогам наших консультаций мы подтверждаем намерение приостановить исполнение наших обязанностей в ЭСК до дальнейшего уведомления. Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации на Украине», — приводит официальный сайт РФС совместное заявление Де Блекере, Штарка и Снодди.

Ранее работу в комиссии прекратил Юрий Баскаков, он продолжит сотрудничество с РФС в качестве инспектора матчей РПЛ.

В настоящий момент в состав ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Сергей Фурса, Николай Левников и Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии).

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС уполномочена рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на ход матча.