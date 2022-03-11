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Сегодня, 16:06

«Строгино» победило «Химки» в матче молодежных команд

Иван Шитик
Корреспондент

«Химки» на своем поле принимали «Строгино» в матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд. В результативной встрече гости одержали верх со счетом 5:3.

М-Лига

19-й тур

«Химки — мол.» (Химки) — «Строгино — мол.» (Москва) — 3:5 (1:3)

Голы: Рулев, 7 — в свои ворота (0:1). Никифоров, 13 (0:2). Шабанов, 16 (0:3). Петров, 45+2 (1:3). Аляпин, 63 (2:3). Румянцев, 77 (3:3). Киракосян, 78 (3:4). Киракосян, 80 (3:5).

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

11 марта. Химки. Стадион «Новые Химки». 70 зрителей.

«УОР №5» (Егорьевск) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:2)

Голы: Сутугин, 25 (0:1). Ахременко, 41 (0:2).

Судья: Сидорин (Москва).

11 марта. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Лепехин, 12 — с пенальти (0:1). Шматов, 43 — с пенальти (1:1). Беликов, 90+6 (1:2).

Судья: Четкин (Омск).

11 марта. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:0)

Гол: Фадеев, 86.

Удаление: Хачатрян (Сочи — мол.), 35.

Судья: Нияскин (Москва).

11 марта. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:3 (1:2)

Голы: Ишков, 32 (0:1). Кротов, 35 — с пенальти (1:1). Смольников, 37 (1:2). Ишков, 61 (1:3).

Удаление: Куликов (Урал — мол.), 90.

Судья: Богданавичус (Москва).

11 марта. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 50 зрителей.

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:0)

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (0:0)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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