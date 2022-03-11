«Строгино» победило «Химки» в матче молодежных команд
«Химки» на своем поле принимали «Строгино» в матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд. В результативной встрече гости одержали верх со счетом 5:3.
М-Лига
19-й тур
«Химки — мол.» (Химки) — «Строгино — мол.» (Москва) — 3:5 (1:3)
Голы: Рулев, 7 — в свои ворота (0:1). Никифоров, 13 (0:2). Шабанов, 16 (0:3). Петров, 45+2 (1:3). Аляпин, 63 (2:3). Румянцев, 77 (3:3). Киракосян, 78 (3:4). Киракосян, 80 (3:5).
Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).
11 марта. Химки. Стадион «Новые Химки». 70 зрителей.
«УОР №5» (Егорьевск) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:2)
Голы: Сутугин, 25 (0:1). Ахременко, 41 (0:2).
Судья: Сидорин (Москва).
11 марта. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Лепехин, 12 — с пенальти (0:1). Шматов, 43 — с пенальти (1:1). Беликов, 90+6 (1:2).
Судья: Четкин (Омск).
11 марта. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: Фадеев, 86.
Удаление: Хачатрян (Сочи — мол.), 35.
Судья: Нияскин (Москва).
11 марта. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:3 (1:2)
Голы: Ишков, 32 (0:1). Кротов, 35 — с пенальти (1:1). Смольников, 37 (1:2). Ишков, 61 (1:3).
Удаление: Куликов (Урал — мол.), 90.
Судья: Богданавичус (Москва).
11 марта. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 50 зрителей.
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:0)
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (0:0)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7