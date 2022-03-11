«Строгино» победило «Химки» в матче молодежных команд

«Химки» на своем поле принимали «Строгино» в матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд. В результативной встрече гости одержали верх со счетом 5:3.

М-Лига

19-й тур

«Химки — мол.» (Химки) — «Строгино — мол.» (Москва) — 3:5 (1:3)

Голы: Рулев, 7 — в свои ворота (0:1). Никифоров, 13 (0:2). Шабанов, 16 (0:3). Петров, 45+2 (1:3). Аляпин, 63 (2:3). Румянцев, 77 (3:3). Киракосян, 78 (3:4). Киракосян, 80 (3:5).

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

11 марта. Химки. Стадион «Новые Химки». 70 зрителей.

«УОР №5» (Егорьевск) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:2)

Голы: Сутугин, 25 (0:1). Ахременко, 41 (0:2).

Судья: Сидорин (Москва).

11 марта. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Лепехин, 12 — с пенальти (0:1). Шматов, 43 — с пенальти (1:1). Беликов, 90+6 (1:2).

Судья: Четкин (Омск).

11 марта. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:0)

Гол: Фадеев, 86.

Удаление: Хачатрян (Сочи — мол.), 35.

Судья: Нияскин (Москва).

11 марта. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:3 (1:2)

Голы: Ишков, 32 (0:1). Кротов, 35 — с пенальти (1:1). Смольников, 37 (1:2). Ишков, 61 (1:3).

Удаление: Куликов (Урал — мол.), 90.

Судья: Богданавичус (Москва).

11 марта. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 50 зрителей.

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:0)

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (0:0)