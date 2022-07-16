ЦСКА победил «Урал» в первом официальном матче под руководством Федотова

ЦСКА в рамках первого тура нового сезона РПЛ на своем поле принимал «Урал». Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Счет в матче в самом конце первого тайма открыл полузащитник красно-синих Иван Обляков.

Во второй половине преимущество ЦСКА упрочил полузащитник Хорхе Карраскаль, забивший пенальти, который сам и заработал.

Отметим, что эта игра была первой официальной для Владимира Федотова на посту главного тренера «армейцев».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в субботу повторил рекорд Дмитрия Лоськова по количеству проведенных сезонов в чемпионатах России.

Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА на матч против «Урала». Текущий сезон в РПЛ стал для вратаря 20-м в карьере. Столько же сезонов на счету Лоськова, который провел последний матч в 2017 году.