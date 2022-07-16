Шалимов — о матче с ЦСКА: «Полностью уступили по голевым моментам»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Какой комментарий? Проиграли. Полностью уступили по голевым моментам. Но надо сказать, что все моменты в первом тайме возникали из-за наших моментов. Давали пространство и моменты сопернику. Мы им давали, а они не забивали. Это тоже говорит о том, что бороться можно с соперником. Они только в конце тайма заколотили первый. Из-за того, что они не забивали, могли тоже в кризис небольшой попасть. Такие игры нам надо цеплять, надо мужать в этом плане. Они не забивают, а мы им все равно говорим: «Берите, забивайте!» Ладно, это первая игра, у нас много молодежи. Надо учиться не проигрывать», — заявил тренер.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».