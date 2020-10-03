Тренеру «Арсенала» не понравился газон арены в Саранске

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый после гостевого матча 10-го тура Тинькофф — РПЛ с «Тамбовом» (1:1) критично оценил качество газона «Мордовии Арены». По его словам, поле стадиона в Саранске помешало его команде в этой встрече.

— Тяжелая игра. В первую очередь, речь про поле — очень вязкое и тяжелое, вдобавок — неровное. Считаю, должны готовить поля, чтобы всем было хорошо играть. Жалко, что не дотерпели, — сказал Подпалый на послематчевой пресс-конференции. — У «Тамбова» были хорошие моменты, он мог забить. Но мы вели 1:0 и до конца игры оставалось немного времени, когда, увы, заработали необязательный 11-метровый. Будем по зернышку собирать очки. Это набранное очко — тоже очень хорошее — значит, есть движение вперед.

— Во втором тайме, как показалось, «Арсенал» слишком откровенно играл на удержание. С учетом числа моментов у «Тамбова» и результата — не слишком оправданно. Это был ваш выбор или что-то пошло не так?

— В первую очередь дело в поле. Поэтому и замены рано сделали во втором тайме. Костадинова заменили в перерыве — тоже из-за поля, у него начало сводить икроножную мышцу. После 45 минут для нас это была потеря. И ребята подсели, сели низко в оборону. Естественно, хотели сохранить эти 1:0, они нас устраивали — играли по счету. Жалко, что не дотерпели. А моменты «Тамбова» — в основном шел навал, за счет этого он создавал опасность.

— Как оцените выход дебютанта РПЛ, защитника Злобина?

— Я хорошо знаю Николая, он капитан нашей второй команды «Химик-Арсенал». Мне известны его как сильные, так и слабые стороны. Были уверены, что он будет неплохо смотреться. Считаю, дебют получится удачный — команда не проиграла. Будем привлекать его, он почувствует уверенность и станет игроком основного состава. (Артем Агапов)