Тренер «Зенита» высказался о чемпионских перспективах команды

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал шансы своей команды на первое место по итогам текущего сезона.

«Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди еще очень много игр, все может быть. Важно было победить ЦСКА и заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче. Можно ли теперь назвать «Спартак» главным конкурентом? Мы никого не выделяем. Есть хорошие соперники, которые борются за высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство», — заявил «СЭ» Оливейра.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков. Сегодня красно-белые проведут свой матч против «Урала».

(Севастиан Терлецкий)