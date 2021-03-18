Билялетдинов считает, что поражение «Сапртака» от «Урала» убьет интригу в чемпионате

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Уралом» в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Если сегодня «Спартак» проиграет, интрига чемпионата станет мертвой. Думаю, у них будет большая мотивация, должны победить. Уже давно у «Урала» не выигрывали: сегодня или никогда. Есть Промес, Бакаев, Понсе. Нужно обязательно забивать, нужны креативные нападающие, потому что «Урал» неплохо действует в обороне. В первую очередь нужны индивидуальные действия. Выиграют — будет всего четыре очка отставания от «Зенита», а им еще с «Локомотивом» играть. Сейчас нужно обязательно выигрывать, «Зенит» еще потеряют свои очки, вопрос — как этим воспользуется «Спартак», , — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 18 марта на «Открытие Банк Арене», начало — в 19:00 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

(Екатерина Звенигородская)