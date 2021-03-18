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В тренерском штабе «Зенита» отреагировали на нереализованный пенальти Дзюбы

13:14
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Артем Дзюба (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Артем Дзюба (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал «СЭ» нереализованный Артемом Дзюбой пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (3:2).

«Дзюба — уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет. Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», — сказал «СЭ» Оливейра.

В конце первого тайма Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар, голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с точки.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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