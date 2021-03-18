В тренерском штабе «Зенита» отреагировали на нереализованный пенальти Дзюбы

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал «СЭ» нереализованный Артемом Дзюбой пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (3:2).

«Дзюба — уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет. Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», — сказал «СЭ» Оливейра.

В конце первого тайма Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар, голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с точки.

(Севастиан Терлецкий)

Дзюба рассказал о поддержке игроков «Зенита» после незабитого пенальти в матче с ЦСКА