Тренер «Зенита» Семак о матче с «Родиной»: «Слабых команд в РПЛ не бывает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 3-м туре РПЛ.

«Слабых команд не бывает в Премьер-лиге. Команда, которая выиграла турнир в Первой лиге, забив при этом больше всех мячей — это уже говорит о чем-то. В первом матче они попали сразу на «Спартак», там пришлось тяжело, но при этом они пытались и создавали моменты, хотя преимущество было очевидным у «Спартака». По следующим играм с тем же «Ростовом» не все так однозначно. Ну и третий матч на Кубок — здесь уже очень много забили и провели шикарный матч. К этому поединку мы подойдем в хорошей форме, покажем хорошую игру против хорошей команды», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

На старте сезона «Родина» проиграла в РПЛ «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4). В матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России команда разгромила «Рубин» со счетом 5:0.

Перед 3-м туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.