Тренер «Зенита» Семак о матче с «Родиной»: «Слабых команд в РПЛ не бывает»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 3-м туре РПЛ.
«Слабых команд не бывает в Премьер-лиге. Команда, которая выиграла турнир в Первой лиге, забив при этом больше всех мячей — это уже говорит о чем-то. В первом матче они попали сразу на «Спартак», там пришлось тяжело, но при этом они пытались и создавали моменты, хотя преимущество было очевидным у «Спартака». По следующим играм с тем же «Ростовом» не все так однозначно. Ну и третий матч на Кубок — здесь уже очень много забили и провели шикарный матч. К этому поединку мы подойдем в хорошей форме, покажем хорошую игру против хорошей команды», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
На старте сезона «Родина» проиграла в РПЛ «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4). В матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России команда разгромила «Рубин» со счетом 5:0.
Перед 3-м туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).
Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0