Матч «Зенит» — «Краснодар» доверят судье из Краснодарского края
По данным «СЭ», основной кандидат на судейство золотого матча чемпионата России, игры 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» — Павел Кукуян. Этот арбитр представляет Краснодарский край.
При Кукуяне «Зенит» провел в сезоне-2024/25 две игры в РПЛ: победил в Санкт-Петербурге «Факел» (3:1) и «Рубин» (4:0).
«Краснодар» при нем выиграл в гостях у «Ростова» (1:0).
Кроме того, на его счету в нынешнем чемпионате еще шесть игр этих команд в роли ВАР и АВАР: «Зенит» — «Динамо» (1:0, ВАР), «Акрон» — «Зенит» (0:5, АВАР), «Рубин» — «Краснодар» (1:1, ВАР), «Краснодар» — «Спартак» (0:3, ВАР), «Факел» — «Зенит» (0:2, ВАР), «Локомотив» — «Зенит» (1:1, АВАР).
Кукуяну 43 года, он один из самых опытных действующих судей — у него 106 матчей в РПЛ в качестве арбитра.
Игра «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0