Матч «Зенит» — «Краснодар» доверят судье из Краснодарского края

По данным «СЭ», основной кандидат на судейство золотого матча чемпионата России, игры 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» — Павел Кукуян. Этот арбитр представляет Краснодарский край.

При Кукуяне «Зенит» провел в сезоне-2024/25 две игры в РПЛ: победил в Санкт-Петербурге «Факел» (3:1) и «Рубин» (4:0).

«Краснодар» при нем выиграл в гостях у «Ростова» (1:0).

Кроме того, на его счету в нынешнем чемпионате еще шесть игр этих команд в роли ВАР и АВАР: «Зенит» — «Динамо» (1:0, ВАР), «Акрон» — «Зенит» (0:5, АВАР), «Рубин» — «Краснодар» (1:1, ВАР), «Краснодар» — «Спартак» (0:3, ВАР), «Факел» — «Зенит» (0:2, ВАР), «Локомотив» — «Зенит» (1:1, АВАР).

Кукуяну 43 года, он один из самых опытных действующих судей — у него 106 матчей в РПЛ в качестве арбитра.

Игра «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.