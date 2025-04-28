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Кафанов о травме Агкацева: «Нужно заморозить, забинтовать и можно играть»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева после повреждения в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (3:2).

«У Стаса выбит сустав в середине пальца, это нормальная ситуация. В первый раз болит дольше. Если травма повторяется, боль проходит быстрее. У Стаса, думаю, это первый раз. Нужно будет заморозить, забинтовать и можно играть. Тем более, что современные перчатки хорошие, не тонкие», — сказал Кафанов «СЭ».

Станислав Агкацев получил травму, отражая удар с&nbsp;пенальти в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала)&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (2:3).Если «Краснодар» будет чемпионом, спасение Агкацева ценой перелома станет культовым моментом российского футбола

В концовке встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти и получил травму пальца.

«Краснодар» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

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Станислав Агкацев
ФК Краснодар
Виталий Кафанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Краснодар

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П
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Маркиньос

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 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Ахмат

 3 1 0
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