Кафанов о травме Агкацева: «Нужно заморозить, забинтовать и можно играть»

Тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева после повреждения в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (3:2).

«У Стаса выбит сустав в середине пальца, это нормальная ситуация. В первый раз болит дольше. Если травма повторяется, боль проходит быстрее. У Стаса, думаю, это первый раз. Нужно будет заморозить, забинтовать и можно играть. Тем более, что современные перчатки хорошие, не тонкие», — сказал Кафанов «СЭ».

В концовке встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти и получил травму пальца.

«Краснодар» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.