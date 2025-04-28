Карпин — об уходе из «Ростова»: «Жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова».

56-летний специалист покинул клуб перед возобновлением РПЛ после зимней паузы. Он возглавлял команду с марта 2022 года. Ранее Карпин также тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год.

«Жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра. Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодежным футболом — чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку [«Ростова»]. Это время плюс-минус свободное», — приводит Sport24 слова Карпина.

В сборной России тренер работает с лета 2021-го. Его контракт с национальной командой рассчитан до 2028 года.

На данный момент все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.