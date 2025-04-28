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Гаджи «Автомат» готов провести бой против Дзюбы: «Артем, я в тебя вообще не верю, братан»

Дарик Агаларов
корреспондент

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов, бывший профессиональный футболист клубов первой и второй лиги России, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Ты бы рассмотрел бой против Артема Дзюбы?

— Да, конечно, с радостью! Я лучше него и в футбол играю. Если ему это интересно, то да. Но смысла нет. Артем, я в тебя вообще не верю, братан. Но если ты вдруг в мою сторону «газ даешь», я отказываться не буду. Я-то не могу в твою сторону «газануть». Я бороться не умею. В жизни не боролся. Так что, по правилам ММА с тобой запросто! Хоть до балла.

Ранее Дзюба заявлял, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.

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Артем Дзюба
Гаджи Наврузов (Автомат)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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