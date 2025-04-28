Гаджи «Автомат» готов провести бой против Дзюбы: «Артем, я в тебя вообще не верю, братан»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов, бывший профессиональный футболист клубов первой и второй лиги России, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Ты бы рассмотрел бой против Артема Дзюбы?

— Да, конечно, с радостью! Я лучше него и в футбол играю. Если ему это интересно, то да. Но смысла нет. Артем, я в тебя вообще не верю, братан. Но если ты вдруг в мою сторону «газ даешь», я отказываться не буду. Я-то не могу в твою сторону «газануть». Я бороться не умею. В жизни не боролся. Так что, по правилам ММА с тобой запросто! Хоть до балла.

Ранее Дзюба заявлял, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.