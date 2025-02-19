Рапопорт: «Спартак» и «Зенит» одинаково народные команды»

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт ответил на вопрос, станет ли петербургский клуб народной командой после 11 чемпионств в РПЛ.

«Я считаю, что 11-е чемпионство «Зенита» никак не повлияет на народность. «Спартак» и «Зенит» одинаково народные команды в России. Равных нет, потому что больше всего болельщиков у этих двух команд. У «Спартака» много болельщиков в Москве, по стране. У «Зенита» в Санкт-Петербурге нет альтернативы на уровне РПЛ. Убежден, что любовь людей одинакова — что к красно-белым, что к сине-бело-голубым. Тут победами в чемпионате не измеришь любовь. Думаю, «Зенит» выиграет чемпионство в этом сезоне, но «Спартак» не перестанет быть народной командой. Я помню 90-е, когда у «Зенита» не было результата, а на выездные игры ездило очень мало людей. Мы их даже с собой на самолет брали. Сейчас из-за результатов, великолепного стадиона у клуба огромный приток болельщиков», — цитирует Рапопорта Legalbet.ru.

После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» (39 очков) по дополнительным показателям.