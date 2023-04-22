Тренер «Торпедо» Савичев: «Второй тайм проиграли «Химками» за семь минут»

Тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го утар РПЛ.

— Было два разных тайма. Сражение команд, которые борются за выживание. Сначала проигрывали, потом сравняли счет. На второй тайм вышли с большим желанием. Второй тайм проиграли за семь минут. Нельзя в таких матчах давать психологическое преимущество.

— Планировалась ли замена Кухарчука?

— Пока не в курсе. Это решение главного тренера. Хотя он провел хороший матч. Может из-за физического состояния заменили.

— После такого важного матча решалось, кто вылетает. Можно сказать, что «Торпедо» покидает РПЛ?

— Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться. Сегодня был шанс приблизиться. Но, к сожалению, мы этим не воспользовались. Осталось шесть игр. Каждая игра для нас как финал. Я верю в то, что «Торпедо» останется в РПЛ. Пока не закончится последняя игра чемпионата.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.