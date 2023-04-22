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Сегодня, 16:04

Алдонин: «Для Дзюбы РПЛ — давно прочитанная книга»

Алдонин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«У «Зенита» достаточно большой и комфортный отрыв, так что глобального ажиотажа от игры с его участием я не жду. С турнирной точки зрения обе игры интересны, так что они оба заслуживают максимального внимания. Хочется победы ЦСКА, но не все так просто. «Локомотив» хорош на этом отрезке чемпионата, уступил только «Зениту». Нас ждет увлекательная встреча. Дзюба — опытный игрок и может доставить проблемы обороне ЦСКА, но я бы не стал персонализировать ситуацию в этой игре. На короткой дистанции он пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат — давно прочитанная книга. В нашем чемпионате, обладая такими габаритами и опытом, можно забивать. Он вписался в коллектив и наладил отношения с тренером — это главное. Думаю, сегодня игра «Локомотива» зависит не только от Дзюбы. В команде есть те же Пиняев и Глушенков, которые находятся в очень хорошей форме. Не думаю, что стоит делать акцент именно на нем», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005096009_aldonin_dlya_dzyubyi_rpl__davno_prochitannaya_kniga
Артем Дзюба
Евгений Алдонин
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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