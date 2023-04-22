Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«У «Зенита» достаточно большой и комфортный отрыв, так что глобального ажиотажа от игры с его участием я не жду. С турнирной точки зрения обе игры интересны, так что они оба заслуживают максимального внимания. Хочется победы ЦСКА, но не все так просто. «Локомотив» хорош на этом отрезке чемпионата, уступил только «Зениту». Нас ждет увлекательная встреча. Дзюба — опытный игрок и может доставить проблемы обороне ЦСКА, но я бы не стал персонализировать ситуацию в этой игре. На короткой дистанции он пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат — давно прочитанная книга. В нашем чемпионате, обладая такими габаритами и опытом, можно забивать. Он вписался в коллектив и наладил отношения с тренером — это главное. Думаю, сегодня игра «Локомотива» зависит не только от Дзюбы. В команде есть те же Пиняев и Глушенков, которые находятся в очень хорошей форме. Не думаю, что стоит делать акцент именно на нем», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.