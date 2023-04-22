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Талалаев: «Мне хотелось помочь «Торпедо» в матче с «Химками». Я боролся с этим чувством»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в матча 24-го тура РПЛ.

— Очень сложно комментировать. Отдали не только эмоции, но и голос. Неплохая игра по содержанию. Очень зрелищная. Очень понравилась игра. «Торпедо» без тренерского давления играл. Совершили несколько ошибок. Обсудили их в перерыве. Очень понравилось, как люди выходили на замену. После второго гола команда совсем раскрепостилась. Болельщикам должна была понравится игра.

Поблагодарил команду соперников, они не чужие люди. Пусть они идут своим путем. А мы продолжаем участвовать в войне под названием остаться в РПЛ.

— Хотелось отомстить «Торпедо»?

— Мне даже сегодня хотелось помочь «Торпедо». Это мой родной клуб. Я сегодня боролся с этим чувством. Желаю «Торпедо» только удачи.

— Почему тогда ушли в «Химки»?

— Меня уволили.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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