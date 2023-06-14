Тренер «Торпедо» Клотет пожелал Беллингему удачи в «Реале»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет обратился к новичку «Реала» Джуду Беллингему.

«Добро пожаловать в Испанию, Джуд! Я желаю тебе всего наилучшего в новой главе. Надеюсь, что она тебе действительно понравится. Продолжай развиваться, как и дальше. Не могу дождаться, когда увижу твое волшебство в ла лиге», — написал Клотет в соцсетях.

С 2019 по 2020 год испанский специалист возглавлял «Бирмингем». В этот период Беллингем дебютировал за команду, а после ухода Клотета перебрался в дортмундскую «Боруссию».

14 июня о трансфере Беллингема объявил «Реал».