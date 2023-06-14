В ЦСКА заявили, что контракт с Чаловым рассчитан до конца 2024 года

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», до какого года рассчитан контракт с нападающим Федором Чаловым.

«Контракт ЦСКА с Федором Чаловым рассчитан до конца 2024 года», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что на форварда претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче», а его контракт с армейцами истекает летом 2024 года.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.