Саенко признался, что на данный момент не видит себя в футболе

Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко рассказал о том, чем он занимается в настоящее время.

«Много времени уделяю семье и детям. Есть еще бизнес, но он не имеет отношения к спорту», — приводит Sport24 слова Саенко.

Также он отметил, что в данный момент не видит себя в футболе.

«Если будет вдохновение, может, и появится желание вернуться. На данный момент себя в футболе не вижу. Во время пандемии, пока было время, я отучился на тренерскую категорию С. На этом пока все. Но в жизни все бывает. Сегодня желания нет, а завтра, не исключено, тренерскую историю можно будет начать», — добавил экс-полузащитник.

Будучи футболистом, Саенко выступал за российские «Спартак», «Факел» и немецкие «Нюрнберг», «Карлсруэ». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.