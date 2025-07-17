Камоцци — об Умярове: «Спартак» его купил после моих настоятельных рекомендаций»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил «СЭ» на вопрос о прогрессе полузащитника «Спартака» Наиля Умярова при Деяне Станковиче.

«Трудно сказать, связан ли прогресс Умярова с приходом Станковича. Если он так считает, то это его мнение. «Спартак» купил Умярова после моих настоятельных рекомендаций», — сказал Камоцци «СЭ».

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел 34 матча за красно-белых во всех турнирах и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

Ранее журналист Нобель Арустамян заявил в интервью с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем, что Умяровым интересуется итальянская «Рома».