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17 июля 2025, 16:10

Камоцци — об Умярове: «Спартак» его купил после моих настоятельных рекомендаций»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил «СЭ» на вопрос о прогрессе полузащитника «Спартака» Наиля Умярова при Деяне Станковиче.

«Трудно сказать, связан ли прогресс Умярова с приходом Станковича. Если он так считает, то это его мнение. «Спартак» купил Умярова после моих настоятельных рекомендаций», — сказал Камоцци «СЭ».

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел 34 матча за красно-белых во всех турнирах и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

Ранее журналист Нобель Арустамян заявил в интервью с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем, что Умяровым интересуется итальянская «Рома».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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