Станкович — о потенциальном увольнении в случае поражения от «Зенита» : «Я в таком ключе не думаю, мы профессионалы»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не думает о возможной отставке в случае поражения от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.

«Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб», — цитирует тренера matchtv.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 августа, начало — в 17.30 мск.