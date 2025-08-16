«Зенит» сыграет со «Спартаком» без полевых игроков в стартовом составе, рожденных в России

В стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком» не выйдет ни одного полевого игрока, родившегося в России.

С первых минут у сине-бело-голубых сыграют голкипер Денис Адамов, Дуглас Сантос, получивший российский паспорт, и представитель Казахстана Нуралы Алип, который не считается легионером в РПЛ. Все остальные позиции займут иностранцы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.