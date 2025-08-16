«Балтика» — «Локомотив»: видео голов матча 5-го тура РПЛ

«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходит на «Ростех Арене».

Голы забили Брайан Хиль и Николай Комличенко.

3-я минута: Брайан Хиль — 1:0

80-я минута: Николай Комличенко — 1:1