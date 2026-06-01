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В «Локомотиве» поздравили Семина с признанием лучшим российским тренером XXI века

Александр Абустин
корреспондент

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты голосования «СЭ» за звание лучшего тренера России XXI века. Победителем был признан Юрий Семин.

«Поддерживаю результаты рейтинга. Семин достоин. Насколько его работа повлияла на российский тренерский цех? Она повлияла на «Локомотив». Как на остальных это сказалось, не знаю. Наверное, что-то переняли. Поздравляю Юрия Павловича», — сказал Филатов «СЭ».

Второе место в голосовании занял Валерий Газзаев, на третьей строчке Курбан Бердыев.

Юрий Семин&nbsp;&mdash; лучший тренер России XXI века.Семин — лучший тренер России XXI века, Газзаев — 2-й, Бердыев — 3-й. Итоги спецпроекта «СЭ»

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Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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