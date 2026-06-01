В «Локомотиве» поздравили Семина с признанием лучшим российским тренером XXI века

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты голосования «СЭ» за звание лучшего тренера России XXI века. Победителем был признан Юрий Семин.

«Поддерживаю результаты рейтинга. Семин достоин. Насколько его работа повлияла на российский тренерский цех? Она повлияла на «Локомотив». Как на остальных это сказалось, не знаю. Наверное, что-то переняли. Поздравляю Юрия Павловича», — сказал Филатов «СЭ».

Второе место в голосовании занял Валерий Газзаев, на третьей строчке Курбан Бердыев.

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