Джурасович заявил, что хочет однажды перейти в «Атлетико Мадрид»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, о чем мечтает в футболе, и ответил, где бы хотел играть в будущем.

«Я хочу забраться как можно выше, показывать игру как можно более высокого уровня. Но я люблю жить сегодняшним днем и не люблю заглядывать в будущее. Хотя, конечно, я смотрю на великих футболистов и хочу тоже добиться больших успехов.

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич является для меня примером. Также мне нравился бразильский футболист Фабиньо, когда выступал за «Ливерпуль».

Хотел ли бы в будущем выступать в Англии, как Матич и Фабиньо? Честно говоря, мне больше нравится испанский футбол. Когда мы были в Испании с молодежной сборной Сербии, мне понравилась атмосфера, климат. Поэтому я хотел бы в будущем играть в ла лиге. За «Реал Мадрид» или за «Барселону»? За «Атлетико Мадрид»! (смеется) Да, мне нравится Диего Симеоне. Я люблю воюющие команды!» — заявил игрок «РБ Спорт».

Сербский полузащитник присоединился к тольяттинскому клубу 1 июля 2024 года, перейдя из сербского «Спартака» (Суботица). В текущем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.