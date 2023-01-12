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Сегодня, 12:08

Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что решение об участии нападающего Квинси Промеса в первом зимнем сборе красно-белых будет принято по итогам сегодняшнего дня.

— Сейчас по Квинси Промесу не принято никакого решения. Он находится здесь, на третьем этаже. Начал проходить тестирование. Все решения будут приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается не только Квинси Промеса, но и других футболистов. Мы будем понимать, кто сможет поехать на сбор, кто нет по той или иной причине. В любом случае те, кто не сможет поехать на сборы, будут в распоряжении клуба здесь.

— Мы правильно понимаем, что никаких преград с точки закона нет?

— Здесь мы говорим обо всех футболистах, в том числе о Джикии, Соболеве, всех. Все здесь равны. Промес в том числе. Мы оцениваем много разных факторов. Промес играл же с Соболевым и Джикией в их команде «БейБеги». За этот период футболисты много работали. Мы будем смотреть. Может, не стоит начинать тренировку: избыточный вес или какие-то другие моменты, которые не позволят полноценно начать сборы, у таких футболистов будет своя программа.

Как ранее сообщал «СЭ», 31-летний нидерландский футболист пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

11 января РИА «Новости» со ссылкой на AD сообщило, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
18
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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