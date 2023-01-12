Абаскаль: «Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что он пока не знает кто поедет на первый сбор команды.
— Гильермо, вы говорили о том, что пишут в медиа, в том числе и нидерландские с самим Промесом?
— Вам кажется, что я тот тренер, который может не разговаривать со своими футболистами? Вам кажется, что у меня дистанцированные отношения?
— Нет. Просто тогда у Гильермо должен быть первоисточник, а не ссылки на медиа.
— Сегодняшняя встреча была организована прежде всего для того, чтобы пообщаться, поделать всего хорошего в Новом году. Если встреча проходит исключительно в одном направлении, то большого смысла продолжать дальше нет, потому что вся информация должна сообщаться своевременно. Сегодня не время разговаривать. У нас есть работа, есть тесты, которые нужно пройти.
У нас есть определенный формат работы, мы также продолжим ему следовать. У нас также есть медиадепортамент. Мы определяем, исходя из того, как будет лучше, кто, когда и что говорит. Мы организовываем пресс-конференции для СМИ. Сегодня не тот момент. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список. Через определенное количество дней, когда мы уже приступим к работе и будут определенные факты, мы обязательно пообщаемся.
Зимний турнир в ОАЭ? Это товарищеский турнир высокого уровня. Это часть нашей предсезонной подготовки. Мы воспользуемся этим, чтобы распределить нагрузку. Хотим, чтобы каждый игрок получил 45 минут игрового времени. Сыграть с медиакомандой? Против своих футболистов не хотелось бы. Против других — нет.
Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов:
— Не имеется в виду общаться, имеется в виду развивать эту тему, потому что мы будем просто ходить по кругу.
Ранее сообщалось, что Промеса подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.
С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2