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Сегодня, 12:13

Абаскаль: «Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что он пока не знает кто поедет на первый сбор команды.

— Гильермо, вы говорили о том, что пишут в медиа, в том числе и нидерландские с самим Промесом?

— Вам кажется, что я тот тренер, который может не разговаривать со своими футболистами? Вам кажется, что у меня дистанцированные отношения?

— Нет. Просто тогда у Гильермо должен быть первоисточник, а не ссылки на медиа.

— Сегодняшняя встреча была организована прежде всего для того, чтобы пообщаться, поделать всего хорошего в Новом году. Если встреча проходит исключительно в одном направлении, то большого смысла продолжать дальше нет, потому что вся информация должна сообщаться своевременно. Сегодня не время разговаривать. У нас есть работа, есть тесты, которые нужно пройти.

У нас есть определенный формат работы, мы также продолжим ему следовать. У нас также есть медиадепортамент. Мы определяем, исходя из того, как будет лучше, кто, когда и что говорит. Мы организовываем пресс-конференции для СМИ. Сегодня не тот момент. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список. Через определенное количество дней, когда мы уже приступим к работе и будут определенные факты, мы обязательно пообщаемся.

Зимний турнир в ОАЭ? Это товарищеский турнир высокого уровня. Это часть нашей предсезонной подготовки. Мы воспользуемся этим, чтобы распределить нагрузку. Хотим, чтобы каждый игрок получил 45 минут игрового времени. Сыграть с медиакомандой? Против своих футболистов не хотелось бы. Против других — нет.

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов:

— Не имеется в виду общаться, имеется в виду развивать эту тему, потому что мы будем просто ходить по кругу.

Ранее сообщалось, что Промеса подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
2
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Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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