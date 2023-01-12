Абаскаль: «Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что он пока не знает кто поедет на первый сбор команды.

— Гильермо, вы говорили о том, что пишут в медиа, в том числе и нидерландские с самим Промесом?

— Вам кажется, что я тот тренер, который может не разговаривать со своими футболистами? Вам кажется, что у меня дистанцированные отношения?

— Нет. Просто тогда у Гильермо должен быть первоисточник, а не ссылки на медиа.

— Сегодняшняя встреча была организована прежде всего для того, чтобы пообщаться, поделать всего хорошего в Новом году. Если встреча проходит исключительно в одном направлении, то большого смысла продолжать дальше нет, потому что вся информация должна сообщаться своевременно. Сегодня не время разговаривать. У нас есть работа, есть тесты, которые нужно пройти.

У нас есть определенный формат работы, мы также продолжим ему следовать. У нас также есть медиадепортамент. Мы определяем, исходя из того, как будет лучше, кто, когда и что говорит. Мы организовываем пресс-конференции для СМИ. Сегодня не тот момент. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сбор, кто будет включен в окончательный список. Через определенное количество дней, когда мы уже приступим к работе и будут определенные факты, мы обязательно пообщаемся.

Зимний турнир в ОАЭ? Это товарищеский турнир высокого уровня. Это часть нашей предсезонной подготовки. Мы воспользуемся этим, чтобы распределить нагрузку. Хотим, чтобы каждый игрок получил 45 минут игрового времени. Сыграть с медиакомандой? Против своих футболистов не хотелось бы. Против других — нет.

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов:

— Не имеется в виду общаться, имеется в виду развивать эту тему, потому что мы будем просто ходить по кругу.

Ранее сообщалось, что Промеса подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.