Семак о третьем сборе «Зенита»: «Начинаем жить в режиме, который приближен к соревновательному»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях команды на третий тренировочный сбор во время зимней паузы.

Заключительная часть подготовки петербуржцев ко второй половине сезона проходит в ОАЭ.

«Если говорить грубо, то на первом сборе мы работали в большей степени над функциональным состоянием, на втором сборе набирали определенные минуты игрового времени, а на третьем сосредоточимся на тактических моментах. Команда начинает готовиться к официальным матчам и жить в недельном цикле — в режиме, который приближен к соревновательному периоду», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке турнирной таблицы. Лидером на зимнюю паузу ушел «Краснодар» (39), опережающий питерцев по дополнительным показателям.