«Химки» проиграли «КАМАЗу» в товарищеском матче

«Химки» проиграли «КАМАЗу» в товарищеском матче — 1:6.

Гол у «Химок» забил Резиуан Мирзов. За «КАМАЗ» забил Руслан Апеков и игроки на просмотре. Игра проходила в Белеке (Турция).

22-го числа «Химки» встретятся с «Пари НН», «КАМАЗ» сыграет с «Сочи» 21 февраля.